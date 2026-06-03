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Meloni: ‘L’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi’

"L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine" le parole della Meloni

03 Giugno 2026 - 18:45 | di Redazione

giorgia meloni

“L’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi“.

Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni in merito all’omicidio dei braccianti di Amendolara.

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“La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell’area in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l’accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L’Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia”.

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Giorgia MeloniRoma Politica

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