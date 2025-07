Calciomercato: i fratelli Distratto saranno avversari nel prossimo campionato

Il terzino sinistro è in forza alla Reggina. Un Under promettente

Francesco Distratto alla Reggina, uno dei primi movimenti di mercato della società amaranto. Terzino sinistro classe 2007, proveniente dal settore giovanile del Napoli. Di lui si parla un gran bene, si giocherà il posto con l’altro Under Fomete. C’è un dato curioso che riguarda i Distratto, perchè da poco l’Enna, nello stesso girone della Reggina, ha acquisito le prestazioni del fratello gemello Donato. Anche su quest’ultimo ci sono ottime referenze. I due saranno avversari nel prossimo campionato.

Il comunicato

“Enna Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giovane calciatore Donato Distratto.

Nato a Napoli, classe 2007, Donato arriva dalla Primavera partenopea dove ha dimostrato talento e versatilità nel reparto avanzato.

Cresciuto nel settore giovanile azzurro, Distratto si è messo in evidenza giocando sia come esterno d’attacco sia come seconda punta, adattandosi con facilità ai diversi moduli tattici proposti”.