Calciomercato Reggina: settimana di svolta per le operazioni in entrata

Parte un’altra settimana di calciomercato, ma questa sembra davvero destinata ad essere diversa dalle altre. Soprattutto per quello che riguarda le operazioni in entrata con diversi calciatori già bloccati e pronti a legarsi con la Reggina.

Si deve chiudere per il portiere

Dal Sassuolo arriverà il giovane portiere Stefano Turati, mentre rimane in piedi la trattativa per arrivare ad uno tra Federico Ricci e Brignola. Situazioni non particolarmente fluide ma che il Ds Taibi spera di sbloccare. Diventa prioritaria, invece, la questione portiere con Vigorito passato nuovamente in vantaggio su Micai. Saranno questi i giorni decisivi in cui la società amaranto farà l’affondo.

Leggi anche

Zortea e Laribi. L’attesa e l’annuncio

In questi giorni è attesa anche la risposta definitiva dell’esterno Zortea. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta ha chiesto di poterci pensare prima di accettare il trasferimento, dovrebbe essere questa la settimana decisiva. E nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio di Laribi, il centrocampista di grande qualità voluto da mister Aglietti, abile a disimpegnarsi in più zone del campo.