Calciomercato Reggina, ancora uscite. Avanti con i prossimi

Dopo soli due mesi e mezzo di campionato, la Reggina è in piena rivoluzione. A dire il vero le risoluzioni consensuali erano già partite i primi di ottobre con Di Venosa. Poi a seguire Montalto, Druetto e al momento per ultimo Correnti. Le decisioni sono la conseguenza di una prima parte di stagione che ha visto la squadra esprimere un gioco deludente, scarsi risultati e soprattutto prestazioni inguardabili.

La rivoluzione non si ferma ai calciatori che hanno già lasciato il club. Infatti sono pronti a salutare anche tutti quei giocatori che si allenano separatamente dalla squadra. Blondett, Zenuni e Grillo quelli che si sono visti, ma secondo le ultime indiscrezioni, il giovane Gatto potrebbe essere il quarto unito a questa lista.

In entrata, la Reggina ha già mosso qualche passo, con l’arrivo dei nuovi innesti Summa e Sartore. Inoltre, in difesa è stato ufficializzato l’ingaggio di Desiato, un rinforzo che sicuramente porta fisicità alla linea arretrata. Ci altri movimenti in entrata: Fofana sarà il prossimo, mentre per l’attacco, la situazione è più complicata. Si cerca il sostituto di Montalto, ma i primi sondaggi effettuati hanno portato ad un rinvio con aggiornamenti posticipati al mese di dicembre quando aprirà ufficialmente il mercato.

In questo scenario di continui aggiustamenti, la Reggina spera di poter finalmente trovare la giusta alchimia per risollevare una stagione che finora si è rivelata un totale fallimento. Previste molte altre novità nelle prossime settimane.