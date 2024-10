Calciomercato Reggina: attesi Folorunsho, Kupisz, si spera Orozco. E poi?

Alla fine gli interventi in entrata sul mercato saranno più dei tre/quattro che inizialmente la società aveva programmato. Sono state le circostanze, purtroppo non positive, a modificare le strategie ed anche per quello che riguarda l’idea di lavorare solo su ingressi di calciatori giovani, si è dovuta fare qualche eccezione.

Gli obiettivi in entrata

Già ufficializzati Giraudo e Aya, esterno e difensore centrale, ormai prossimi ad aggiungersi all’organico di mister Stellone anche Folorunsho e Kupisz. Classe 98 il primo, un giovane si ma di esperienza che arriva in amaranto quando ormai si pensava non potesse più farlo. Classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere per la sua duttilità, oltre a capacità tecniche e tattiche indiscusse. Kupisz è l’esterno di esperienza, conosce benissimo la serie B per averci giocato in più squadre della cadetteria, vecchio pallino di Taibi ma fortemente voluto da Stellone. Un esterno che arriva un altro che si spera di poter fare arrivare. Sfumato per il momento Ciervo, si continua a dialogare per Orozco, ma sappiamo bene quanto siano complicate le trattative con società collocate dall’altra parte del mondo.

Ma il mercato della Reggina non finisce qui. Si sta ragionando su Amione, l’ultima parola spetterà al nuovo tecnico su una eventuale conferma, altrimenti si andrà su un altro difensore, comunque giovane dopo essersi assicurati Aya. In mezzo al campo Pezzella era il primo obiettivo, mentre Faty che si rifiuta di scendere in serie C, potrebbe essere reintegrato. “Nessuna preclusione” ha dichiarato mister Stellone, parlando di Faty e soprattutto Menez. Il finale di questa sessione di calciomercato potrebbe portare anche una seconda punta, che certamente non è Rodrìguez.