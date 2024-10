Alfredo Pedullà: tutto sul calciomercato della Reggina. Entrate ed uscite

"Non si può dire Menez non lo voglio, non è più recuperabile, quando poi il bonifico non lo fai tu, ma la società"

Solito appuntamento del mercoledi su Reggina Tv con il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, questo il suo resoconto: “Vi abbiamo raccontato dell’operazione Giraudo e Aya che si sono concluse. Adesso bisogna aspettare il centrocampista che può essere Pezzella. Per quello che riguarda Orozco, ci sono ancora piccole montagne da scalare ma comunque discorso sempre in piedi. Poi c’è la posizione di Ciervo: la Reggina aveva un accordo totale con la Sampdoria che lo aveva in prestito dalla Roma, è subentrato il Sassuolo che ne ha acquistato il cartellino ed ora pare non voglia più cederlo. Ritengo improbabile che Ciervo oggi possa essere impiegato in serie A se non per un piccolo minutaggio, ma staremo a vedere. Folorunsho è una trattativa molto ben avviata, siamo su questa strada. La Reggina lo aspettava per oggi, un prestito senza bonus, un placet che arriverà certamente. Non vi è alcun inserimento della Spal, il ragazzo vuole solo l’amaranto”.

Stellone senza precusioni

“Sta per partire un ciclo nuovo con Stellone, senza preclusioni. Non si può dire Menez non lo voglio, non è più recuperabile, quando poi il bonifico non lo fai tu, ma la società, soprattutto se i dipinti sono come quelli di Monza. Su di lui abbiamo anche scherzato, ma se gli dai spago per essere indolente, la situazione si complica ancora di più. E’ giusto quello che sul calciatore ha detto Stellone“.

Il mercato in uscita