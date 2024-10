Calciomercato: la Reggina attende per Folorunsho, ma c’è una squadra di serie A sul giocatore

Sin dall’inizio di questa sessione di calciomercato, il Ds Taibi continua a ripetere che per Folorunsho, nel caso in cui dovesse decidere di giocare un altro anno in serie B, la Reggina sarebbe la sua priorità.

L’Empoli interessato a Folorunsho

Per il centrocampista si sono mosse diverse società soprattutto della cadetteria, ma il giocatore ed il suo procuratore attendono speranzosi una chiamata dalla serie A. E nelle ultime ore si registra un interessamento dell’Empoli, società che conosce bene Folorunsho per averlo affrontato nello scorso campionato e ritenuto ideale per le caratteristiche di gioco del nuovo tecnico Andreazzoli. Eventuali sviluppi si attendono nei prossimi giorni, nel frattempo la Reggina attende ma senza quella frenesia di dover necessariamente arrivare al calciatore, Sarebbe solo una buona opportunità. Al Napoli la società amaranto ha chiesto anche Zanoli, ritenuto dai più come uno dei giovani più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo (terzino destro).