Calciomercato Reggina: la strategia è chiara. Gallo: ‘Basta con i nomi’

Sarà il Ds Massimo Taibi a condurre la prossima campagna acquisti e questa è una certezza data dal presidente Luca Gallo. Lo farà insieme al tecnico, molto probabilmente Marco Baroni con il quale si dovrebbe arrivare al si definitivo tra qualche giorno. L’idea del tecnico toscano combacia perfettamente con quella che è la nuova strategia societaria rispetto agli elementi da individuare per irrobustire un organico comunque con una buona base. Anche per necessità economiche, ma soprattutto per quello che il campionato di serie B da sempre racconta, servono giocatori di corsa, giovani, affamati e con predisposizione al sacrificio.

Una Reggina senza grandi nomi

“Avete notato anche voi che in finale per la promozione in serie A, ci sono andate due squadre costruite con determinate caratteristiche e senza grandi nomi”? Questa la considerazione del presidente Gallo in conferenza stampa, nel momento in cui si è parlato della Reggina che verrà.

