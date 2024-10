Calciomercato Reggina: in due ancora resistono, Gasparetto verso il Legnago

Procede in maniera meno spedita rispetto alla parte iniziale, ma in casa Reggina le operazioni in uscita procedono. Tranne clamorosi colpi di scena, Gabriele Rolando in giornata dovrebbe chiudere con il Catanzaro aggiungendosi a quel gruppo di calciatori già ceduti.

Gasparetto verso il Legnago

Per la Reggina sarebbe un respiro importante alle casse sociali, ma il lavoro di sfoltimento dell’organico è ancora lungo. Vicini alla rescissione con Mastour ed in attesa che questo avvenga anche con Faty, dei tre calciatori che ancora non cedono alle richieste, Gasparetto potrebbe essere quello più prossimo al trasferimento. Il calciatore aveva manifestato il desiderio di avvicinarsi a casa e Legnago rappresenta la soluzione ideale. Il difensore ha fatto sapere di essere disponibile a questa eventualità. Rigide ancora le posizioni di Garufo e Rossi, non si muovo, almeno per ora.