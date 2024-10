Calciomercato Reggina: spiragli per la cessione di Gasparetto

Si sbatte su più fronti il Ds Tabi per snellire l’organico della Reggina, alleggerendolo soprattutto di quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici della società.

Cessioni per Gasparetto e Rolando

Nel corso di questa prima parte di mercato, sono state riscontrate delle resistenze da parte di alcuni calciatori che hanno rifiutato una serie di trasferimenti. Per uno di questi, Daniele Gasparetto, la situazione potrebbe sbloccarsi almeno secondo quanto riporta alfredopedulla.com. Il difensore, dopo aver rifiutato la Vis Pesaro, motivando il no con la necessità di volersi avvicinare a casa, viene adesso accostato a Virtus Verona e Legnago. Per quello che riguarda Gabriele Rolando, molto richiesto, c’è il Catanzaro che insiste per averlo, ma non molla la presa neppure il Pescara di Auteri, allenatore che l’esterno ha avuto a Bari. La Reggina ovviamente apre a tutte le soluzioni, si attende il si del calciatore che potrebbe arrivare a breve.