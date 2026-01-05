Calciomercato: finisce l’avventura di Francesco Gatto con la Reggina

Francesco Gatto, classe 2007, era stato fortemente voluto dalla società la scorsa estate, tornando in amaranto dopo esserci già stato nel settore giovanile. Il suo percorso in prima squadra, però, non è mai realmente decollato.

Determinante, in tal senso, l’adattamento a un ruolo non naturale. Sotto la guida tecnica di Bruno Trocini, Gatto è stato impiegato prevalentemente da terzino sinistro e in un’occasione anche sulla fascia destra. Mai, invece, nel ruolo di mezzala, quello a lui più congeniale. Un inserimento complicato, coinciso anche con un periodo di grandi difficoltà per l’intera squadra.

Da tempo fuori dal gruppo della prima squadra, sul giovane centrocampista c’era stato un forte interesse del Savoia, pista che però non si è concretizzata.

Dopo l’addio alla Reggina, il futuro di Francesco Gatto è indirizzato verso il Catanzaro, dove dovrebbe entrare a far parte inizialmente del settore giovanile guidato dal reggino Carmelo Moro, che conosce bene il calciatore e ne apprezza le qualità. Un nuovo inizio, lontano da Reggio, per rilanciarsi e tornare a crescere con continuità.