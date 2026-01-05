Calciomercato Reggina: è il giorno dell’attaccante?

In maniera informale, lo ha fatto intendere anche il Dt Bonanno

Forse questa è la settimana giusta. Il tema dell’attaccante torna centrale in casa Reggina. Alla vigilia della sfida contro il Favara, mister Torrisi ha risposto senza mezzi termini alle domande sul mercato.

Il tecnico, leggermente infastidito dal continuo rincorrersi delle voci, ha assicurato che già nella giornata di oggi la situazione potrebbe sbloccarsi. Ha indicato una data precisa: lunedì 5 gennaio. E’ questo il giorno decisivo per capire se la Reggina potrà finalmente aggiungere un attaccante al proprio organico, a due mesi dalla risoluzione consensuale con Adriano Montalto.

Un innesto ritenuto ormai indispensabile, nonostante la serie di vittorie e il rendimento della squadra. Il peso dell’attacco, infatti, è quasi interamente sulle spalle di Ferraro, autore di prestazioni generose e gol pesanti. L’attaccante amaranto esce spesso stremato dal campo, pagando un lavoro continuo che raramente gli consente di arrivare al fischio finale.

Segnali di fiducia arrivano anche dalla dirigenza. Nella pancia del Granillo, il direttore tecnico Bonanno, pur senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, ha lasciato intendere che l’operazione è ormai alle battute finali (potrebbe essere Castro).

Ora resta solo da attendere. La Reggina aspetta risposte dal mercato. E questa volta, davvero, potrebbe essere quella buona. Anche perchè domenica c’è la Nissa.