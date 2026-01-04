Reggina, Torrisi: ‘Squadra matura’. Poi spiega le sostituzioni

Due gol nel primo tempo e pratica chiusa, grazie ai gol di Ragusa e Ferraro. Per gli amaranto arriva la sesta vittoria consecutiva, ma questa volta la distanza dalla vetta rimane invariata. Ai microfoni di radio Febea mister Torrisi: “L’unico appunto è sul volersi fare male da soli, troppa sufficienza in alcune circostanze, anche se la squadra credo abbia raggiunto un buon grado di maturità. Abbiamo comunque dominato sul piano territoriale, siamo soddisfatti. Mungo aveva un fastidio e non ho voluto rischiare, ho buttato dentro bevilacqua che forse mentalmente non era pronto.

Ho visto benissimo Di Grazia e l’ho preferito a Edera, ma niente di che, nessuno ha il posto da titolare. I cambi di Desiato e Ferraro sono stati forzati e mi hanno cambiato un pò qualche strategia e quindi il piano gara, stava per entrare Salandria ma ho dovuto stoppare la sostituzione. Ferraro solo crampi e di questo ne sono orgoglioso, non si è risparmiato, Desiato è caduto male, forse un pestone. Da fuori è dura, io la sento molto e non essere in panchina è una sofferenza. I meriti sono soprattutto dei calciatori, poi tutti gli altri in percentuali minori. Il recupero sulle avversaria ci permette di arrivare alla gara con la Nissa senza l’ossessione di vincere”.