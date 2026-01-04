City Now

Serie D: nella parte alta vincono tutte. I risultati e la classifica

Questa settimana gli amaranto non riescono a recuperare punti alla vetta. L'unico pareggio della Nissa nell'anticipo

04 Gennaio 2026 - 16:53 | Redazione

Ragusa Antonino

Vince la Reggina per la sesta volta consecutiva, batte il Favara con il più classico dei risultati e adesso si prepara alla temibile trasferta contro la Nissa. Vincono anche Nuova Igea e Athletic Palermo.

I risultati della giornata

Milazzo – Nissa 1-1

Athletic Palermo – Messina 4-0

Acireale – Vigor Lamezia 1-1

Enna – Ragusa 0-0

Paternò – Vibonese 0-0

Reggina – Favara 2-0

Sancataldese – Nuova Igea 0-3

Gela – Savoia 1-2

Sambiase – Gelbison 2-1

La classifica

  1. Nuova Igea 34
  2. Savoia 34
  3. A. Palermo 32
  4. Nissa 32
  5. Reggina 30
  6. Milazzo 29
  7. Sambiase 28
  8. Gela (-1) 25
  9. Gelbison 23
  10. Vibonese 23
  11. Sancataldese 19
  12. Vigor Lamezia 19
  13. Acireale 18
  14. Favara 17*
  15. Ragusa 17
  16. Enna 16*
  17. Messina (-14) 14
  18. Paternò 11

*una partita in meno

