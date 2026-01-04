Serie D: nella parte alta vincono tutte. I risultati e la classifica
Questa settimana gli amaranto non riescono a recuperare punti alla vetta. L'unico pareggio della Nissa nell'anticipo
04 Gennaio 2026 - 16:53 | Redazione
Vince la Reggina per la sesta volta consecutiva, batte il Favara con il più classico dei risultati e adesso si prepara alla temibile trasferta contro la Nissa. Vincono anche Nuova Igea e Athletic Palermo.
I risultati della giornata
Milazzo – Nissa 1-1
Athletic Palermo – Messina 4-0
Acireale – Vigor Lamezia 1-1
Enna – Ragusa 0-0
Paternò – Vibonese 0-0
Reggina – Favara 2-0
Sancataldese – Nuova Igea 0-3
Gela – Savoia 1-2
Sambiase – Gelbison 2-1
La classifica
- Nuova Igea 34
- Savoia 34
- A. Palermo 32
- Nissa 32
- Reggina 30
- Milazzo 29
- Sambiase 28
- Gela (-1) 25
- Gelbison 23
- Vibonese 23
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 19
- Acireale 18
- Favara 17*
- Ragusa 17
- Enna 16*
- Messina (-14) 14
- Paternò 11
*una partita in meno