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Calciomercato: l’ex Reggina Francesco Gatto torna alla Lazio

Il reggino classe 2007 riparte da Formello dopo le esperienze con la maglia amaranto e il Catanzaro

11 Luglio 2026 - 09:12 | Redazione

Francesco Gatto Reggina ()

Nuova tappa nella carriera di Francesco Gatto. Il centrocampista classe 2007, nato a Reggio Calabria, va alla Lazio per rinforzare la formazione Primavera biancoceleste. Per Gatto si tratta di un ritorno a Formello. Il giovane calciatore era stato acquistato dalla Lazio nel 2024, dopo l’esperienza nel settore giovanile della Ternana. Nell’estate del 2025 era poi passato alla Reggina, prima della cessione a titolo definitivo al Catanzaro durante il mercato di gennaio.

Con la Primavera giallorossa ha disputato 16 partite nel campionato Primavera 2, realizzando due reti. Adesso la nuova opportunità con la Lazio, dove proseguirà il proprio percorso nel settore giovanile. Il trasferimento è stato confermato sui social dalla VOB Sport, agenzia che cura gli interessi del centrocampista.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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