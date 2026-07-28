Calciomercato Reggina: un altro Under in forza agli amaranto in prestito dal Genoa
Ennesimo annuncio della società amaranto. E' un difensore
28 Luglio 2026 - 16:12 | Comunicato
Come anticpato da CityNow qualche settimana addietro, dal Genoa arriva un giovane difensore che irrobustisce il reparto degli Under.
Il comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Jeremie Fazio, proveniente dal Genoa CFC.
Il difensore centrale classe 2008 arriva dal settore giovanile del club ligure, all’interno del quale ha militato negli ultimi tre campionati. Nella precedente stagione è stato un titolare pressoché inamovibile dell’Under 18 rossoblù, come documentato dalle trentatré partite giocate da titolare. Al suo attivo anche sette presenze tra nazionale italiana Under 17 ed Under 16.
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