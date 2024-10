Calciomercato: la nuova Reggina non si ferma più. Arrivano anche Girasole e Salandria

“I contatti per il centrocampista Francesco Salandria, hanno portato agli accordi. Si tratta di un ritorno alla (nuova) Reggina del classe 1995. Ma le novità non finiscono qui, è in dirittura d’arrivo la trattativa per il difensore centrale svincolato Domenico Girasole, classe 2000, cresciuto nel club amaranto e reduce da alcune esperienze con Picerno, Foggia e Potenza”.

fonte: alfredopedulla.com

Nel pomeriggio il sito dell’autorevole giornalista esperto di calciomercato, ha scritto anche di trattative praticamente concluse per Nino Barillà, Ciccio Cosenza ed il portiere Martinez.