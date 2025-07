Calciomercato Reggina: anche per Giuliodori c’è la serie C

Dopo Cham (in serie B), Vesprini, Forciniti e Capomaggio (in serie C), anche l’esterno Giuliodori effettua il salto nel professionismo. A dimostrazione di un comparto Under, tranne che per Capomaggio, come più volte sottolineato in occasione della passata stagione, di assoluto valore.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cerignola per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Gianfranco Giuliodori.

Il club ringrazia Gianfranco per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.