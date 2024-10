Calciomercato: Tra la Reggina e Guarna un improvviso inserimento

Da giorni, per quello che riguarda il mercato della Reggina ed in modo particolare l’estremo difensore, si è parlato di un sorpasso di Enrico Guarna nei confronti di Emanuele Nordi. Il DS Taibi ha in qualche modo confermato l’arrivo ormai prossimo del portiere in diretta su City Now a “Mercato Amaranto“, anche se nelle ultime ore, i colleghi di calabriasport24.net parlano di un rilancio da parte del Catanzaro che addirittura sarebbe in vantaggio sulla società amaranto.

E’ già derby per l’esperto Enrico Guarna? Qualora fosse così, vedremo chi riuscirà a spuntarla.

