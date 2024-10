Calciomercato: per l’attaccante forte, la Reggina bussa alla porta del Monza

Dopo la promozione in serie A, il Monza ha deciso di cambiare molto della propria struttura tecnica, compreso il reparto offensivo. Tra i calciatori in uscita ci sono Leonardo Mancuso, vicinissimo all’accordo con il Como ed il danese Gytkjaer. E secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, proprio sul biondo attaccante dei brianzoli che la Reggina avrebbe concentrato le proprie attenzioni. Sarebbe il colpo dell’estate:

“La Reggina ha perso Galabinov per un grave infortunio, rottura del tendine d’achille. Il club amaranto cercava un attaccante prima, lo cerca a maggior ragione adesso. Ci sono dialoghi in corso con il Monza per cercare di capire la fattibilità per Gytkjaer (protagonista la scorsa stagione con gol pesanti) visto che Mancuso è ormai vicino al Como. Lo stesso danese ha altre richieste in B”.