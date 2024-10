Calciomercato Reggina: ancora un esterno, ancora dal Frosinone

Incredibile ma vero. E’ una Reggina senza ostacoli quella impegnata in questo momento sul calciomercato. Tante le ufficializzazioni, tanti i giocatori che ancora dovranno arrivare ed i nomi che continuano a circolare sono tutti di alto livello per la serie B.

Per la Reggina un altro esterno

Colombi, Ravaglia, Camporese, Obi, Di Stefano, Lombardi, Agostinelli, Pierozzi N. e Dutu i calciatori che troviamo già in organico e a disposizione di mister Inzaghi, in attesa sempre di Gagliolo e con l’operazione Canotto condotta in porto e da ritenersi già amaranto. E la Reggina bussa ancora alla porta del Frosinone per un altro esterno. Obiettivo Alessio Tribuzzi, giocatore duttile, dotato di buona tecnica individuale e dal piede molto educato soprattutto sugli assit, è stato uno dei diversi esterni utilizzati nella passata stagione dal tecnico Grosso. Dopo le prime informazioni, è stata avviata la trattativa. Ricordiamo che nel pomeriggio è venuto fuori l’interessamento per il centrocampista Proia, dopo quello manifestato per Valzania.