Calciomercato: la nuova Reggina ingaggia un difensore, per la Gioiese un ex amaranto

In attesa dell’esordio casalingo all’Oreste Granillo contro la capolista Siracusa, la LFA Reggio si prepara a chiudere qualche altro colpo in entrata, così come promesso dal Ds Maurizio Pellegrino. I tifosi reclamano a gran voce l’arrivo di un attaccante di razza, capace di fare la differenza in area di rigore, ma per il momento a giungere alla corte di mister Trocini dovrebbe essere un difensore e più esattamente il serbo Milan Kremenovic, classe 2002, svincolatosi dal Frosinone.

Leggi anche

Intanto nello stesso girone la Gioiese, ultima in classifica a quota zero, ha ingaggiato l’ex Reggina Salvatore Sandomenico:

“La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Salvatore Sandomenico. L’esperto esterno offensivo, nato a Napoli nel 1990, vanta oltre 200 presenze tra C1 e C2 con all’attivo molteplici segnature e stagioni da protagonista”.