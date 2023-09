LFA Reggio Calabria: la prima uscita, l'attesa per l'attaccante ed i primi numeri sugli abbonamenti

La squadra di Trocini ha quasi l'obbligo di crescere in fretta, per non staccarsi troppo dalla parte alta della classifica

Un pareggio, un buon primo tempo, tante occasioni da rete fallite e la sensazione che l’esordio della nuova Reggina rispetto alle attese è andato leggermente oltre, anche se ovviamente si dovrà fare molto e di più. Ci ha messo un pò di saggezza mister Trocini nella scelta dei calciatori da mandare in campo, puntando sull’equilibrio innanzitutto e mettendo dentro molta qualità ed esperienza, bisognava far fronte ad una situazione oggettivamente complicata tra notevoli ritardi sia nella composizione del gruppo che nella preparazione atletica.

Ne sono venuti fuori spunti interessanti sulle caratteristiche dei singoli che fanno ben sperare, consapevoli che il processo di crescita è in evoluzione, il campionato è lungo e difficile composto da almeno cinque compagini molto attrezzate. Per stessa ammissione del tecnico l’organico non è ancora al completo e Rosseti a parte, emerge tra le carenze l’assenza di un attaccante di peso che possa fare la differenza in area di rigore, potrebbe arrivare qualora se ne creassero le opportunità. Adesso ci sarà una settimana a disposizione per migliorare sotto tutti i punti di vista, la compagine di Reggio Calabria ha quasi l’obbligo di farlo in fretta per non allargare la forbice con la parte più alta della classifica ed il match di domenica prossima con il Siracusa è la prima opportunità. Nel frattempo la tifoseria ha risposto discretamente alla prima chiamata rispetto all’inizio della campagna abbonamenti. Poco più di 300 le tessere sottoscritte.