Calciomercato Reggina: Alfredo Pedullà anticipa una entrata ed una uscita

Ultime ore di calciomercato. La Reggina spera di sistemare tutti i colpi soprattutto in uscita

Ore caldissime per il mercato della Reggina. Si sta facendo di tutto per sistemare tutte le operazioni in uscita, ma difficilmente si riuscirà a collocare tutte quelle programmate.

Entra Lombardi, escono Laribi e Regini

“La Reggina ha chiuso l’operazione Cristiano Lombardi, esterno offensivo di proprietà dalla Lazio. In uscita Laribi, confermata la pista Triestina che avevamo anticipato. Il difensore Regini va al Gubbio o rescinde il contratto”.