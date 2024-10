Reggina: il DG Vincenzo Iiriti sul calciomercato e gli obiettivi

Nel corso della trasmissione “Buongiorno Reggina”, è intervenuto sul mercato il DG Vincenzo Iiriti:

“Questo è un mercato più tranquillo. E’ stato fatto qualche movimento in entrata ed ora il nostro DS Taibi sta cercando di concludere qualche uscita perchè la rosa è di 29 calciatori e va sfoltita. Corre a destra e manca nei corridoi dello Sheraton per piazzare quei giocatori che hanno trovato poco spazio”.

“Personalmente il mio operato fino ad ora ha avuto risultati ottimali, ma preferisco pensare al club e quindi al calciomercato per sistemare al meglio l’organico e quindi renderlo più competitivo possibile. Abbiamo cambiato nuovamente allenatore e come spesso accade ognuno cerca di mettersi in mostra. Ho seguito con particolare attenzione gli allenamenti, l’ambiente è sereno e positivo e siamo fiduciosi che mister Stellone possa darci una grossa mano di aiuto. Vogliamo riprendere il ritmo delle prime giornate di campionato, il primo pensiero è però rivolto al mantenimento della categoria e solo compatti ed uniti possiamo raggiungere l’obiettivo. Chiedo serenità e compattezza anche ai tifosi, state vicini alla società ed alla squadra in questo momento, remiamo tutti dalla stessa parte”.