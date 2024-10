Calciomercato, il procuratore De Santis: ‘Ufficiale, Denis rimane alla Reggina’

Nel corso della trasmissione “Buongiorno Reggina”, in onda sul canale ufficiale del club, è intervenuto il procuratore dell’attaccante German Denis, il quale ha dichiarato che l’argentino resterà in amaranto:

Denis rimane alla Reggina

“La notizia è ufficiale da poco, German Denis resterà alla Reggina fino alla fine di questo campionato. Nei giorni scorsi con l’arrivo del nuovo allenatore e la situazione delicata, una persona intelligente come German ha voluto valutare bene il tutto, fermo restando il suo attaccamento alla città, alla Reggina ed ai tifosi. Ed è proprio in virtù di questo ma anche dell’apporto che lui può ancora dare che, dopo una analisi con la società, si è deciso di continuare insieme, per la felicità di Denis“.