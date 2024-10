Calciomercato Reggina: Ricci in partenza, trovato l’accordo per la sua cessione

La trattativa era legata alla cessione di Fabbrini. Quest’ultimo, una volta passato all’Alessandria, ha liberato un posto Over che verrà occupato dall’esterno amaranto Ricci.

Ricci all’Ascoli, la formula

Secondo quanto riferisce TMW, “l’Ascoli ha perfezionato l’arrivo di un rinforzo offensivo più adatto al nuovo modulo di mister Sottil. Il club marchigiano infatti ha trovato l’accordo con la Reggina per l’arrivo, in prestito con diritto di riscatto, dell’esterno offensivo Federico Ricci, classe ’94“. Nel frattempo la Reggina continua a discutere con l’Imolese per la cessione di Regini.