Calciomercato Reggina: richieste per Liotti, ma adesso non si può

In piena fase embrionale il calciomercato. Siamo agli approcci, i primi dialoghi, ancora pochissime le trattative avviate, figuriamoci quelle concluse. La Reggina continua i suoi sondaggi soprattutto in quei reparti in cui si ritiene di dover intervenire. Ormai è accertato che i due ruoli sui quali si potrebbero fare dei sacrifici sono quelli che riguardano il portiere e l’attaccante, ma senza esborsi economici spropositati.

Lo ha detto a chiare lettere la società che nel suo comunicato ufficiale, dove ha parlato anche di possibili cessioni. La lista dei probabili partenti comprende quei calciatori che si sono visti poco o nulla nell’arco di tutto il girone di andata, ma potrebbe vedere inseriti anche elementi richiesti sul mercato. Come per esempio Daniele Liotti, prezioso per Inzaghi per la sua duttilità, pronto a salutare ad inizio stagione, poi una serie di circostanze e la capacità di adattamento al ruolo di mezzala hanno fatto cambiare idea alla società ed al tecnico. Su di lui è piombato il Modena, l’operazione al momento non è fattibile perchè la Reggina sta cercando di capire verso quale direzione si procederà. Una sua eventuale partenza, dovrà corrispondere ad un arrivo, per un reparto che con l’assenza di Obi ha gli uomini contati.