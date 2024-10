Calciomercato: la Reggina pronta ad annunciare il primo colpo

In una recentessima intervista, il Ds Taibi ha dichiarato che prima di ogni entrata è necessario procedere con le operazioni in uscita. E proprio oggi, è stato ufficializzato il primo movimento comunque scontato che ha portato in prestito semestrale l’esterno sinistro Liotti al Cosenza.

Sarà Giraudo il primo ad arrivare

E chi ha buona memoria, ricorderà che sempre il dirigente amaranto, ha dichiarato che il sostituto di Liotti, sarebbe arrivato ad operazione conclusa con il Cosenza, cosa avvenuta come da comunicato nel pomeriggio. Ed allora c’è da aspettarsi da un momento all’altro che venga annunciato come nuovo calciatore della Reggina il giovane esterno Federico Giraudo, calciatore della Vis Pesaro, pronto ad indossare la maglia amaranto per questa seconda parte di stagione. Giocatore di prospettiva, capace di ricoprire più ruoli sulla corsia di sinistra ma adattabile anche a centrocampo, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Assai probabile che sia lui il primo ingresso di questa seconda sessione di calciomercato.