Calciomercato: oggi si parte ufficialmente, le altre corrono, la Reggina ancora ferma

Quattro i calciatori amaranto in scadenza. Denis ancora spera in un rinnovo. Ancora non risolte le questioni interne

E’ fissata al primo luglio la data di partenza del calciomercato, non fosse altro perchè i contratti stipulati tra i professionisti, hanno come scadenza il 30 di giugno. In realtà ci si muove molto prima, addirittura anche nel corso della stagione precedente, pur di anticipare le mosse di eventuali concorrenti.

Ed in serie B i movimenti anche importanti sono stati già effettuati, uno su tutti, il passaggio del cannoniere Coda dal Lecce al Genoa, quest’ultima una delle tantissime società blasonate presenti nel nuovo campionato di serie B e che punta all’immediato ritorno nella massima serie.

La Reggina lavora ancora per risolvere le questioni tecniche interne, passaggio decisivo per la scelta del nuovo allenatore. Da una parte il ds Taibi che ha già trovato l’accordo di rinnovo con Stellone, dall’altra il DG Martino che vorrebbe puntare sul rientro di Alfredo Aglietti, ancora sotto contratto con la società amaranto anche per la prossima stagione. Si spera che entro il fine settimana la questione venga risolta, per iniziare a muovere le prime pedine sul calciomercato sia in entrata che in uscita. A tale proposito sembrerebbe ormai prossimo il passaggio al Cesena di Bianchi e Loiacono, alla corte di mister Toscano. Contratti scaduti per Stavropoulos, pronto al ritorno in Grecia, Lakicevic, Aglietti e Denis, quest’ultimo ancora speranzoso di poter chiudere la carriera in amaranto, punta ad un altro anno di attività.