Calciomercato Reggina: non è finita neppure in attacco. Obiettivo Matos

Non solo Under per come più volte hanno ribadito il Ds Taibi ed il tecnico Aglietti, per completare l’organico della squadra e quindi chiudere questa sessione di calciomercato.

Reggina interessata a Matos

Secondo, infatti, quanto riferito da Sky Sport la Reggina sarebbe interessata a un nuovo inserimento nel reparto offensivo. L’obiettivo degli amaranto è Ryder Matos, classe ’93 di proprietà dell’Udinese, ideale per quello che chiede mister Aglietti, visto che può giocare sia da seconda punta sia da esterno d’attacco e nella passata stagione uno dei protagonisti della promozione dell’Empoli in serie A. Una trattativa che potrà avere un seguito solo nel caso in cui si decidesse di privarsi di uno degli attaccanti attualmente in organico individuato in Montalto, non fosse altro perchè lo stesso giocatore ha numerose diverse richieste in C (Padova e Pescara) ed una in B (Ascoli).