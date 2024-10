Ternana, Bandecchi: ‘Per la Reggina è routine, noi ci presentiamo da neo promossi’

Ospite della trasmissione “Tutti figli di Gallo” in onda su Video Touring, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, rossoversi prossimi avversari della Reggina:

“Per la Reggina è un match di routine, la Ternana si presenta da neofita. Veniamo rispettosamente a fare la nostra partita, provando a guadagnare il massimo e vediamo quale sarà il risultato. Credo possa venire fuori una gara onesta. La serie B è una categoria difficile, vogliamo intanto salvarci. Pensiamo di aver allestito una squadra che possa ambire a qualcosa in più, ma questo campionato lo conoscete bene quanto sia difficile e complicato, ricordando che all’esordio abbiamo già perso in casa. Per essere oggettivi posso dire che sarà necessario aspettare il girone di andata per capire quello che possiamo fare perchè mentre la Reggina ha già fatto esperienza nella passata stagione, noi dovremo farla durante questo percorso, si è cambiato molto”.

“E’ vero volevo Montalto, ma allora c’erano altre squadre davanti. Oggi è un giocatore della Reggina e noi soprattutto in quel reparto siamo completi. Adriano è una persona eccezionale, un grande. Dopo 70 ha fatto vincere alla Ternana un derby in casa del Perugia. Una gara iniziata malissimo, sotto di due gol e ribaltata. Montalto è una persona alla quale voglio bene. Spero che domenica stia a casa…. scherzo, ma spero davvero non ci faccia il torto dell’ex. E’ un grande professionista e farà di tutto per far vincere la propria squadra, è giusto così, come lo ha fatto quando indossava contro di noi la maglia del Bari”.