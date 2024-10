Calciomercato Reggina: le ultime novità su Menez, Faty e Mastour

Dopo un avvio di mercato intenso e la ricerca di quegli elementi utili a rinforzare l’attuale organico, seppur senza alcuna ufficializzazione che comunque arriverà a breve, il Ds Taibi adesso è molto concentrato sulle operazioni in uscita. Le quali hanno fatto registrare i primi intoppi, alcuni attesi, altri inaspettati. Sembrava avviata la procedura di cessione per esempio per Marco Rossi che, a fronte di un contratto in scadenza nel 2022, ha rifiutato un biennale che il Gubbio ha proposto fino al 2023. Insieme a Desiderio Garufo, ha manifestato la voglia di rimanere per giocarsi le proprie chance. Peccato, però, che la società la pensi diversamente, avendo comunicato ai due di essere fuori dai programmi tecnici. Situazione non semplice da risolvere.

Menez, Faty e Mastour potrebbero salutare

Come anticipato da citynow, su Jeremy Menez ci sono richieste provenienti dal Qatar ed a breve potrebbero trasformarsi in trattative. Il giocatore non si è ancora pronunciato e la Reggina non farebbe alcuna resistenza nel caso il cui il francese decidesse di andare via. Non ci sarà attesa per Faty, nessuna valutazione da parte del tecnico Aglietti, anzi. Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud sia lui che Mastour a breve incontreranno la società per discutere la rescissione del contratto. Quest’ultimo avrebbe già riufiutato una serie di destinazioni.