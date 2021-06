Calciomercato Reggina: si punta su un esterno della Salernitana di proprietà della Lazio

Il giocatore è stato grande protagonista in serie B. Su di lui anche il Parma

La Reggina, con uno sguardo sempre attento all'ottimizzazione dei costi, così come ama dire il suo Ds Taibi, sta concentrando molto le proprie attenzioni sugli esterni. Dopo Federico Ricci ed il sondaggio con il Verona per l'esperto Di Gaudio, adesso si tenta il colpo grosso con uno dei giocatori più bravi della scorsa cadetteria, così come riportano i colleghi di lalaziosiamonoi, notizia riportata da RadioSei:

Caccia agli esterni per la Reggina

"Emanuele Cicerelli sarebbe finito nel mirino della Reggina. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di RadioSei, Massimo Taibi, direttore sportivo della squadra calabrese, avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza della Lazio per il classe 94. L'esterno destro è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A della Salernitana con 29 presenze, condite da due reti e tre assist. Il cartellino è di proprietà biancoceleste e la società sta valutando varie ipotesi. Sul calciatore pugliese c'è anche il Parma, anche se rimane più defilato rispetto alla Reggina. Sarà tutto da scrivere il futuro dell'ex granata, tra la possibilità di affacciarsi nella massima serie oppure restare, da protagonista, nei cadetti".