Calciomercato Reggina: il procuratore di Micai frena sul possibile passaggio in amaranto

La Reggina è alla ricerca di due portieri. Da tempo si parla di Vigorito e soprattutto Micai, estremo difensore già cercato dalla società amaranto lo scorso gennaio, poi superato nelle scelte da Nicolas. Taibi ha più volte parlato di reale interessamento, insieme però alle difficoltà che scaturiscono dalla sua posizione contrattuale. Ha rilasciato una intervista ai colleghi di tuttosalernitana.com Graziano Battistini, procuratore della Promoesport Agency che ha tra gli assistiti proprio Alessandro Micai:

“Micai promesso sposo della Reggina? Questo lo dite voi, io voglio prima parlare con la Salernitana per capire cosa succede, quali sono i programmi. Prima di dare delle notizie certe, io aspetterei. Credo che Micai in serie A possa fare molto bene, essendo un portiere molto forte, per questo voglio capire i programmi del club. Dopodichè, uno nella vita può giocarsela come e dove meglio crede, quindi fondamentalmente è importante conoscere le intenzioni della società e poi procedere. Micai ha altri due anni di contratto con la Salernitana, società con la quale ha raggiunto la serie A. Ora dobbiamo capire la soluzione migliore per tutti”.