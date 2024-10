Calciomercato Reggina: i primi due colpi potrebbero arrivare a breve. Crisetig rimane

Vigili sul mercato, attenti a tutte le situazioni, con parametri e disponibilità diversi rispetto alla scorsa estate. E’ vero che non ci saranno rivoluzioni e che si lavorerà su uno zoccolo duro esistente, ma è altrettanto vero che comunque rimangono numerosi i movimenti tra entrate e soprattutto uscite. Dei giocatori rientranti dai prestiti nessuno dovrebbe far parte del nuovo gruppo di Aglietti, per alcuni di questi abbiamo già detto appare complicata una nuova collocazione, per altri sono stati già avviati alcuni discorsi.

Portiere e difensore subito

In entrata, numero di calciatori e ruoli sono stati già definiti dal Ds Taibi che ha parlato sicuro di nove elementi da inserire con due nuovi portieri, due difensori, due centrocampisti, due esterni ed un attaccante. Questa in linea di massima è la strategia che si andrà a seguire, poi le evoluzioni del mercato probabilmente porteranno a delle modifiche inevitabili. Nel frattempo si lavora senza soste sull’acquisizione del portiere. Ormai i nomi di Vigorito e Micai sono quelli più discussi ed in effetti anche coloro che la Reggina sta trattando per riuscire e portarne almeno uno in riva allo stretto. Trattative e situazioni complicate per entrambi che non possono far escludere la possibilità che a breve, perdurando questa situazione di stallo, ci si orienti verso altro. Nel frattempo sempre più vicino il giovane reggino Alessandro Russo, portiere di proprietà del Sassuolo e dalle indiscusse qualità, ancora ventenne ma con 18 presenze in serie B ed anche di livello. Insieme a lui, secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, dovrebbe arrivare molto presto anche il difensore Nadir Zortea, giocatore dell’Atalanta e negli ultimi due anni in forza alla Cremonese. Nel frattempo, in relazione alle ultime voci di mercato, la Reggina fa sapere che il centrocampista Lorenzo Crisetig non si muoverà da Reggio. A breve verrà ufficializzato il rinnovo di Bianchi.