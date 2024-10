Calciomercato Reggina: Nicolas rinnovo sempre più vicino, ecco perchè

Il trascorrere del tempo ha creato qualche apprensione soprattutto tra i tifosi. Tutti vogliono rivedere tra i pali della Reggina l’estremo difensore Nicolas. La sua esperienza, insieme ad una straordinaria sicurezza hanno garantito insieme al contributo di tutti i compagni di squadra, un grande girone di ritorno con una porta spesso rimasta anche inviolata. La sua conferma, insieme alla certezza di avere una assoluta garanzia a difesa della porta amaranto, rappresenterebbe anche un segnale significativo sulle ambizioni della società che, come minimo, punta al miglioramento della posizione finale di quest’anno, quindi almeno al raggiungimento dei play off.

Cosa avvicina Nicolas sempre più alla Reggina rispetto alla possibilità di andare altrove? Certamente la volontà del calciatore più volte dichiarata nel voler continuare la sua avventura con la maglia amaranto. Il calore della gente ed il clima di una città che apprezza, oltre ad un riconoscimento verso la società che nel suo periodo della carriera meno felice, ha deciso di puntare su di lui, di fatto rimettendolo in carreggiata. Non meno importante l’accordo economico, anche se messo in elenco per ultimo. Adesso si attende la risposta di mister Baroni. Non arriverà questa settimana, ma la Reggina al momento punta e conta solo su di lui.