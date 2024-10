Calciomercato Reggina: Barillà pronto a realizzare il suo sogno. Tornare in amaranto

Secondo quanto riportato dai colleghi di tuttoreggina, Nino Barillà sarebbe pronto a vestire nuovamente la maglia amaranto. Il corteggiamento parte da lontano. Già dalla sessione di calciomercato dello scorso gennaio, attraverso il suo procuratore Nino Barillà aveva manifestato il desiderio dopo essersi svincolato dal Monza, di poter tornare alla Reggina per concludere la propria carriera. Sembrava tutto fatto ed invece il centrocampista si è poi trasferito all’Alessandria con poca fortuna. I discorsi hanno avuto seguito anche nei mesi scorsi ma nonostante tutto lasciasse pensare ad un’altra fumata nera, secondo quanto abbiamo raccolto, le parti si sono nuovamente ritrovate ed ora pare manchi un solo si, quello della società che potrebbe arrivare a breve. Nino Barillà è cresciuto nel settore giovanile della Reggina con la quale ha anche esordito nella massima serie, segnando la sua prima ed indimenticabile rete alla Juventus. 11 gol per lui in maglia amaranto ed il sogno che si lui spera si possa realizzare, chiudere la carriera con la maglia della sua città.

