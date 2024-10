Calciomercato Reggina: si prepara il ritorno in amaranto di Nino Barillà

In mezzo ad una campagna acquisti dove quasi tutti gli obiettivi sono calciatori giovani, la Reggina si sta muovendo anche su alcuni elementi di categoria, vedi Mirko Gori e Paganini, con il primo molto vicino a vestire la casacca amaranto.

Torna Nino Barillà?

Un altro obiettivo concreto è il reggino Nino Barillà. Già nello scorso gennaio il centrocampista, dopo lo svincolo ottenuto dal Monza, è stato molto vicino al trasferimento alla Reggina, poi non se ne fece nulla fino al passaggio all’Alessandria, dove ha collezionato pochissime presenze (4). Questa volta per il classe ’88 sembra il momento giusto per fare rientro alla base, dopo le esperienze con Trapani, Parma, Monza e Alessandria. All’età di anni 34, è ipotizzabile che in caso di accordo, chiuda la carriera in amaranto, così come ha sempre desiderato.