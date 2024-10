Calciomercato Reggina: l’elenco delle operazioni in uscita

A pochi giorni dal raduno, la Reggina si prepara alle prime ufficializzazioni. Riguardo le operazioni in entrata ne abbiamo parlato in altra pagina del nostro giornale, ma il Ds Taibi spera di concludere in maniera definitiva anche diversi movimenti in uscita.

Le operazioni in uscita

Diversi calciatori hanno già trovato sistemazione, insieme a Farroni si attende anche il si di Vasic per il trasferimento alla Vis Pesaro. Gabriele Rolando è il calciatore più richiesto, sono almeno quattro le squadre che lo cercano tra serie B e serie C, con il Pescara del suo ex allenatore Auteri che vorrebbe portarlo in Abruzzo ed il Catanzaro che spinge per averlo con se. Desiderio Garufo ha capito, nonostante la voglia di confrontarsi in cadetteria, di non rientrare nei programmi della società e del tecnico e probabilmente accetterà la corte del Palermo. Si lavora sulla rescissione di Faty, non sarà una cosa semplice ma comunque il giocatore ha mostrato disponibilità a discutere. Guarna è pronto a riabbracciare Ascoli, Rubin potrebbe andare al Potenza, nessuna novità per Mastour. Sempre ferme le posizioni di Rossi e Gasparetto, con quest’ultimo che, però, sembra aver aperto qualche piccolo spiraglio.