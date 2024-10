Calciomercato Reggina: le possibili operazioni in uscita. I no di Vasic

La Reggina si è concentrata molto sulle operazioni in entrata. Siamo vicini alla ufficializzazione di altri calciatori, ma gli ultimi giorni rimasti a disposizione, dovranno servire anche per sfoltire un organico nuovamente corposo.

Ma quali saranno i giocatori destinati a lasciare la casacca amaranto? Alcuni sono andati già via come Mastour, Lafferty, De Rose, Rolando, altri dovranno farlo a breve. Una serie di elementi è fuori dal nuovo progetto tecnico, ma probabilmente non tutti la Reggina riuscirà a sistemarli. Partiamo dall’ultimo messo sul mercato, il difensore Marco Rossi. Su di lui c’è l’interesse del Livorno e la trattativa potrebbe chiudersi nel week end. Poi si dovrà scegliere tra Guarna e Farroni chi dovrà liberare un posto, rispetto ai quattro portieri attualmente in organico. La logica direbbe Guarna, essendo un over e con qualche richiesta, ma secondo le informazioni raccolte, anche per la sua posizione contrattuale, difficilmente lascerà l’amaranto. Si proverà a piazzare Farroni. Il discorso fatto per Guarna, vale anche per Gasparetto e Bellomo. Il primo non si è quasi mai visto, il secondo con Baroni ha trovato pochissimo spazio, ma per entrambi c’è una difficoltà evidente a piazzarli.

Ci riferiscono che almeno sei società di serie C del campionato italiano hanno chiesto informazioni su Vasic, alcune particolarmente interessate e pronte a prenderlo. L’attaccante ha rifiutato ogni proposta ed aspetta fino all’ultimo giorno utile, con la speranza di poter trovare una nuova sistemazione tornando in patria. Se dalla Svezia non ci saranno delle opportunità, sarà un altro giocatore fuori dal progetto, ma in organico.