Calciomercato Reggina: Taibi su tre esterni offensivi, ma quanti ne arrivano?

Ore decisive per la chiusura di altre trattative in corso per la Reggina

Rendere la batteria degli esterni il punto di forza della squadra. Questa è la logica secondo la quale mister Baroni intende irrobustire il suo organico, secondo quella che è la sua idea di gioco.

L’attuale batteria di esterni della Reggina

Quelli attualmente in organico offrono garanzie assolute come Situm, Micovschi, Liotti, Rivas, il jolly Menez. Ma evidentemente per il tecnico ci vogliono anche alternative valide, lo ha sottolineato tutte le volte che si è trovato a dover effettuare delle sostituzioni, lamentando l’impossibilità a farlo in maniera adeguata.

Gli obiettivi sulle corsie esterne d’attacco

Ed allora, dopo essersi assicurati un giovane di belle speranze in difesa e consegnato due attaccanti di ruolo, l’attenzione massima è verso la chiusura di altre trattative avviate proprio per altri esterni d’attacco. Il giovane Edera è quello più vicino ad arrivare e la risposta definitiva dovrebbe giungere nella giornata di oggi. Stesso dicasi per Okwonkwo, con la Reggina che ha strappato il si del Bologna ed attende quello del calciatore. Qualche giorno addietro c’è stato anche più di un sondaggio per Di Gaudio e si registra la disponibilità del calciatore così come anche ribadito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.. Quest’ultimo, elemento di grande esperienza e con diverse promozioni interessa, anche se la politica della società rispetto al passato, sembra maggiormente orientata verso i giovani. Di Gaudio, comunque, non è da escludere per esempio se arrivasse il no di Okwonkwo.