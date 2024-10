Calciomercato Reggina: c’è un Over di troppo e forse è già stato individuato

Con l’arrivo di Galabinov, esclusi ovviamente i giocatori in esubero, sono 19 gli elementi a disposizione di mister Aglietti che occupano la casella degli Over.

Leggi anche

La Reggina deve cedere un Over

Dando per scontato che nulla verrà toccato tra centrocampo e difesa, sono facilmente individuabili i reparti in cui si potrebbe modificare qualcosa. Partiamo dalle corsie esterne attualmente occupate dai vari Ricci, Laribi, Liotti, Bellomo e Situm, con Aglietti che almeno per il momento sembra aver già effettuato delle scelte. Ma gli ultimi campionato hanno dimostrato per esempio riguardo Bellomo che il calciatore pur essendo sempre in discussione poi risulti prezioso ad ogni tecnico. Per Liotti si sta lavorando sul rinnovo di contratto e si è fatta resistenza dopo le pressanti richieste dell’Alessandria, mentre Situm è certamente l’unico collocabile in più zone del campo. Ed allora per individuare l’Over in esubero è probabile che bisognerà spostarsi più in avanti. Cinque al momento gli attaccanti a disposizione, con Denis intoccabile e gli ultimi arrivati Tumminello e Galabinov che ovviamente sono fuori da questa situazione. Ad oggi, e le parole di Taibi ne sono una conferma (“Stiamo monitorando la situazione su Menez, aspettiamo il 31 agosto, al momento non sono in grado di dare una risposta certa. Gli Over adesso a disposizione sono 19, bisogna sacrificarne uno“), l’indiziato numero uno a poter lasciare la Reggina sembra proprio Jeremy Menez, ma per capirlo bisognerà aspettare probabilmente gli ultimissimi giorni di mercato. Attenzione anche alle richieste per Adriano Montalto, potrebbe rappresentare l’uscita a sorpresa.