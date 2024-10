Calciomercato Reggina: via Bolzicco e Rosseti. Attesa per il tecnico, obiettivo attaccante

In questi giorni la società è impegnata a risolvere o comunque a cercare di capire come si evolverà la questione riguardante il centro sportivo S. Agata, senza però trascurare il programma di potenziamento per la costruzione della nuova squadra. Il primo nodo da sciogliere sarà quello del tecnico, dato ormai quasi per scontato che a breve arriverà, dopo quella del Ds Pellegrino, anche la comunicazione della separazione con mister Trocini. Riguardo la figura del nuovo allenatore e l’obiettivo in attacco, arrivano conferme rispetto a quanto già avevano scritto anche al quotidiano Gazzetta del Sud.

“Salvo sorprese non dovrebbe essere riconfermato mister mister Trocini. Il duo Ballarino-Praticò avrebbe individuato nell’ex tecnico del Campobasso Pergolizzi il profilo ideale per guidare la Reggina. E’ giusto affidarsi a un vincente e l’ex terzino amaranto lo ha dimostrato ottenendo due promozioni dalla D alla Lega Pro. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con la dirigenza per definire le ultime questioni burocratiche.

Attaccante cercasi. Andranno via Bolzicco e Rosseti, l’argentino ha deluso come l’ex Siena che ha dovuto convivere con diversi problemi fisici. Si andrà a prendere un centravanti che conosca a fondo la categoria e forte. Nicola Loidice sembra il profilo giusto e oltre alla punta dell’Altamura dovrebbe arrivarne un’altra“.