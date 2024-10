Calciomercato, Reggina interessata a Loiodice: le dichiarazioni dell’attaccante

Tra gli obiettivi della Reggina c’è il numero dieci con licenza del gol, tanti, dell’Altamura Nicola Loiodice. Giocatore dalle notevoli qualità tecniche e realizzative che ha parlato ai microfoni di andrialive.it rispetto a quelle che sono le voci su possibili trasferimenti altrove: “Ho sempre dichiarato che la mia priorità era confrontarmi con la Serie C ad Altamura, il mio procuratore ha parlato con diverse società importanti (Pistoiese, Reggina, San Marzano, Casarano, Sambenedettese, ndr). Nei prossimi giorni prenderemo una decisione definitiva”.

Leggi anche

Ad Andria arriverà in panchina Giacomarro, interpellato anche dalla stessa Reggina, Loiodice spiega: “Dopo le vicende degli ultimi giorni che hanno stravolto l’area tecnica in quel di Andria mi sento di dire che per me non ci sarà sicuramente un futuro ad Andria con questi presupposti, almeno nell’immediato“.