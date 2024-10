Calciomercato: Reggina-Di Chiara sempre più vicini. I dettagli

L'esterno potrebbe arrivare addirittura questa settimana. Si lavora per chiudere

Ci siamo, quasi. La Reggina e Di Chiara mai così vicini. Sembrano superati anche gli ostacoli legati al costo del cartellino con il Perugia che attende una risposta dalla società amaranto. L’ultimo aggiornamento dato dai colleghi di calciogrifo:

Accordo Reggina-Perugia per Di Chiara

“Vicino l’accordo per la cessione di Gianluca Di Chiara alla Reggina. Lo scrivono i quotidiani locali, Il Messaggero, La Nazione e Il Corriere dell’Umbria, che spiegano come il club biancorosso ha formulato la richiesta per il cartellino del laterale mancino che ha ancora due anni di contratto. Se la Reggina accetterà, i soldi saranno reinvestiti sul mercato dove il Perugia deve reperire ancora un portiere, probabilmente un giovane centrale, uno o forse due centrocampisti e un attaccante”.