Calciomercato Reggina: entrate, uscite ed il “duello” con il Pisa per Folorunsho

Su Folorunsho la Reggina ha lavorato in queste settimane sempre con molta cautela. Lo stesso Ds Taibi a più riprese interpellato sulle possibilità che il centrocampista torni a vestire la maglia amaranto, ha sempre dichiarato di non volerne parlare, tirandosi fuori dai giochi nel caso in cui il Napoli, proprietario del cartellino, ne dovesse richiedere un compenso. Ma sottotraccia e consapevole della volontà di Folorunsho, il dirigente della Reggina ha mantenuto i contatti, fino all’irruzione della capolista Pisa, che non ha nascosto l’interesse verso l’ex amaranto. La scorsa estate tra la volontà del calciatore e le dinamiche del calciomercato, a prevalere è stato il secondo aspetto, vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane.

Leggi anche

Due calciatori prossimi ad arrivare alla Reggina

Due sono invece i giocatori pronti ad unirsi ai nuovi compagni. Il primo dovrebbe arrivare dalla Vis Pesaro, parliamo del giovane esterno Giraudo e con la stessa formula, quindi prestito con diritto di riscatto anche Franco Orozco. Per entrambi si dovrebbe essere davvero in dirittura d’arrivo. Asse sempre aperto con il Parma e dopo il primo confronto per il classe 2002 Iacoponi, si registra l’affondo per il centrale Daan Dierckx. La Reggina, a proposito di difensori, è interessata anche ad Altare, al momento bloccato dal Cagliari. Un nome nuovo per il centrocampo viene rilanciato dai colleghi di TMW: un centrocampista cresciuto nell’Hellas ma impegnato in Portogallo con la maglia della Farense, Lucas Felippe (21), potrebbe sostituire Lorenzo Gavioli (22).

Leggi anche

Le uscite, il primo sarà Liotti

E con il probabile arrivo di Giraudo, il primo ad uscire dall’elenco degli Over sarà Daniele Liotti. Fresco di rinnovo con la Reggina, verrà girato in prestito al Cosenza fino al termine di questa stagione. In uscita ma al momento senza pretendenti Vasco Regini e Laribi, mentre è possibile che si arrivi fino agli ultimi giorni di questa sessione per provare a sistemare il francese Jeremy Menez. Nessuna novità rispetto al colloquio del 3 gennaio avuto tra il procuratore del calciatore e Taibi. Sempre incerta la posizione di Faty, mentre sarà più facile la collocazione per i giovani Amione, Franco e Gavioli.