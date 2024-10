Calciomercato Reggina: Altare fermato dal Cagliari. Il difensore può arrivare dalla Juve

Una serie di circostanze in casa Cagliari, compresa la buona ultima prestazione di Altare da titolare contro la Sampdoria, impediscono alla Reggina di portare avanti la trattativa per il giovane centrale, visto che il tecnico Mazzarri al momento non intende disfarsene.

In difesa si cambia obiettivo

Inevitabile che ci si orienti su altro e nella lista in mano al Ds Taibi, c’è tra gli altri anche Luca Coccolo, difensore classe 98, cresciuto nel settore giovanile della Juventus con esperienze in serie C e nelle ultime due stagioni qualche apparizione anche in cadetteria. Tre presenze lo scorso anno con la Cremonese, appena quattro in questo campionato con la Spal che dovrebbe liberarlo. La Juventus sarebbe disponibile a cederlo in prestito alla Reggina, adesso non resta che trovare l’accordo tra le parti.