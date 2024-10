Calciomercato – La Reggina cerca un portiere esperto. E’ stato individuato?

“Puntiamo molto su Farroni, ma per il futuro. La costruzione di una squadra vincente deve passare anche da un portiere di esperienza che noi come Reggina stiamo cercando”. Lo diceva qualche settimana addietro il DS Taibi nel momento in cui gli si chiedevano informazioni sulla costruzione della nuova compagine.

Secondo quanto scrive tuttoC.com la società amaranto sarebbe interessata ad Emanuele Nordi, classe 1984, portiere nell’ultima stagione della Virtus Francavilla. L’estremo difensore è in scadenza di contratto.

Leggi anche