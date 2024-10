Calciomercato – Secondo TuttoC, la Reggina per l’attacco pensa ad un ex

Sarebbe un ritorno in amaranto. indimenticabile il suo gol di tacco

Nuovo obiettivo per l’attacco da parte della Reggina. La notizia arriva da TuttoC.com e secondo il sito di calciomercato gli amaranto starebbero puntando Domenico Danti. Il classe ’89 è calabrese, reduce dalla stagione alla Virtus Verona, terminata con la retrocessione in Serie D, ha già indossato la maglia della Reggina totalizzando in B otto presenze ed un gol bellissimo, colpo di tacco a Torino contro i granata.